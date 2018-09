OL : OM ou ASSE ? Genesio est cash sur le vrai rival de Lyon

Dans : OL, OM, ASSE, Ligue 1.

Après son exploit face à Manchester City (1-2) en Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais doit vite basculer sur un autre gros rendez-vous.

Dimanche soir, le club rhodanien recevra l’Olympique de Marseille dans l’une des affiches les plus attendues en Ligue 1. En effet, les deux concurrents aux places européennes nous offrent toujours des rencontres riches en spectacle, en intensité mais aussi en électricité… Mais n’allez surtout pas dire à Bruno Genesio que l’Olympico ressemble à un derby. Pour le technicien, l’OL n’a qu’un rival et c’est l’AS Saint-Etienne.

« Marseille et Lyon, ce sont deux clubs avec une histoire, deux villes de foot donc ça donne des matchs passionnés et passionnants, avec pas mal de buts en général. C’est aussi un peu électrique mais c’est ce qui fait le charme de ces matchs, a confié l’entraîneur lyonnais. On espère qu’il y aura deux bonnes équipes sur le terrain, un très bon arbitre… et il y aura la VAR… Je ne me soucie pas d’éventuelles provocations de l’adversaire. Je n’en parlerai pas avec mes joueurs. Entre l’OL et l’OM, il n’y a pas de nouvelle rivalité selon moi. Pour Lyon, le rival c’est Saint-Etienne ! »

L’ASSE, Aouar confirme

Lors de la même conférence de presse, son milieu de terrain Houssem Aouar a confirmé. « Une telle affiche est bénéfique pour notre championnat car ça donne généralement des matchs spectaculaires. On est au coude à coude avec Marseille chaque saison, ça rend les matchs électriques et âpres mais ça n’a rien à voir avec le derby contre Saint-Etienne », a estimé le pur produit lyonnais, qui a grandi avec la rivalité OL-ASSE tout au long de sa formation.