OL-OM : Le clash live Stéphane Guy-Laurent Paganelli fait du bruit !

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Considéré comme anti-PSG par les supporters du Paris SG, et anti-OM par ceux...de l'Olympique de Marseille, Stéphane Guy s'est fait un nouvel ami en la personne de Laurent Paganelli, consultant de Canal+, chaîne cryptée où oeuvre le journaliste depuis de longues années. Car depuis dimanche, une petite séquence ayant opposé en direct pendant quelques secondes les deux hommes lors du match OL-OM fait le bonheur des réseaux sociaux. Suite au deuxième but de Lyon, Laurent Paganelli a pris la parole pour faire savoir que du côté du banc marseillais on demandait la VAR en réclamant une faute initiale sur Florian Thauvin. Et Stéphane Guy a immédiatement fait taire son homme de terrain, lequel a clairement été terriblement vexé de se faire rabrouer, au point de prévenir que désormais il ne dirait plus rien. Ce qu'il a fait en annonçant le remplaçant de Memphis Depay par Moussa Dembélé par un basic « le 9 remplace le 11 ». Chaude ambiance à prévoir à la cantine de Canal+...