OL : Offre refusée, Marcelo n’est pas si pressé de partir

Dans : OL.

En conflit avec les supporters, Marcelo (32 ans) a réclamé un de sortie pour quitter l’Olympique Lyonnais cet hiver. Mais le défenseur central n’ira pas n’importe où.

Les membres des Bad Gones suivent probablement l’actualité de Marcelo avec la plus grande attention. En froid avec le Brésilien depuis plusieurs semaines, le groupe de supporters de l’Olympique Lyonnais réclame son départ au plus vite. Cela tombe bien, l’indésirable est sur la même longueur d’onde si l’on en croit Juninho. « La situation de Marcelo est compliquée, il a vraiment demandé à partir », confiait le directeur sportif avant la trêve hivernale, sans pour autant garantir le départ du troisième défenseur central dans la hiérarchie de l’entraîneur Rudi Garcia. En effet, le club rhodanien devra s’assurer qu’un remplaçant sera recruté cet hiver. Et ce n’est pas le seul obstacle.

Il faudra également attendre que Marcelo soit convoité par une formation suffisamment séduisante à ses yeux, ce qui n’est visiblement pas le cas du Corinthians. Selon les informations d’UOL Esporte, l’ancien joueur de Santos a été contacté par le club de São Paulo, dont les avances ont été repoussées. Le Lyonnais serait flatté par cet intérêt, mais pas suffisamment pour autoriser les discussions. Autant dire que le défenseur central sous contrat jusqu’en 2021 n’est pas prêt à sauter sur la première offre malgré la situation invivable avec les supporters. Dans ces conditions, son départ semble loin d’être acté…