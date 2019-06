OL : Nzonzi à Lyon, affaire déjà classée ?

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Cette semaine, la presse italienne a fait état d'un supposé intérêt de l'Olympique Lyonnais pour Steven Nzonzi, le champion du monde français de l'AS Rome. Acheté 25ME l'été dernier, dans la foulée du sacre tricolore en Russie, le milieu de terrain n'a pas réellement donné satisfaction du côté de la Roma, qui pourrait donc éventuellement le revendre lors de ce mercato 2019. L'OL étant tenté d'apporter toute l'expérience du joueur de 30 ans dans son effectif à la demande de Juninho, le deal semblait effectivement possible.

Mais ce dimanche, TMW affirme que l'Olympique Lyonnais n'a pas réellement avancé ses pions dans le dossier Steven Nzonzi, et si le club de Jean-Michel Aulas a effectivement pensé au milieu de terrain français, cela n'a pas dépassé ce stade, rien ne laissant penser, du côté de l'AS Rome, que l'OL ira plus loin dans cette piste. Pour l'instant, Steven Nzonzi est bien parti pour continuer à jouer sous le maillot de la Roma, même si, selon TuttoMercatoWeb, le FC Séville de Monchi aurait également un oeil sur le dossier du milieu de terrain qui pourrait repartir vers le club andalou un an après l'avoir quitté.