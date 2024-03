OL ‍: Nuamah vaut 25ME, les preuves arrivent

Dans : OL.

Prêté par Molenbeek à l'Olympique Lyonnais dans un tour de passe-passe signé John Textor, Ernest Nuamah sait qu'il a coûté 25 millions d'euros et qu'il faut les justifier.

C'est l'un des transferts qui a le plus excité les supporters de l'OL lors du mercato estival 2023, mais il n'a pas été simple à mettre en oeuvre. Pris à la gorge par la DNCG, John Textor a fait bosser son service juridique pour permettre à Ernest Nuamah de rejoindre Lyon en passant par son club belge, Molenbeek, qui a payé 25 millions d'euros au club danois de Norddjaelland pour arracher la signature du jeune attaquant ghanéen. Mais depuis, si Ernest Nuamah a eu la confiance relative des trois entraîneurs qui se sont succédés sur le banc de l'Olympique Lyonnais, ses performances sont mitigées. Avec notamment un seul but à son actif avant le match contre Reims, l'ailier droit n'avait pas justifié l'engouement suscité par sa venue et surtout le futur gros chèque que Lyon va devoir payer à Molenbeek pour boucler son transfert définitif. Cependant, samedi soir, Nuamah a réussi l'entrée parfaite à la place de Cherki, et son but égalisateur a évité que le doute s'installe. Pierre Sage sait qu'il peut compter sur son attaquant.

Nuamah fait le bonheur de son entraîneur

L'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, qui a lancé Ernest Nuamah après la pause, se réjouit de ce qu'il voit de l'international ghanéen. « Je suis content pour lui. C’est un but qu’il attendait. Et en plus, c’est de la tête. C’est un peu l’histoire de nos matches actuellement, on a des réactions avec les joueurs qui rentrent. C’est bien, on voit l’engagement de chacun », a confié, dans Le progrès, Pierre Sage, qui selon les premières indiscrétions, pourrait titulariser Ernest Nuamah mardi soir en Coupe de France contre Valenciennes. Un match que le jeune attaquant souhaite utiliser pour entrer plus fort dans l'histoire de l'OL. « Notre objectif est de rester en Ligue 1 et on avance pas à pas. Maintenant, on est concentré sur la Coupe. On

veut aller en finale ! », a prévenu le joueur prêté par Molenbeek. Et pourquoi pas ramener la coupe à la maison afin de confirmer que l'investissement financier décidé par John Textor n'était pas excessif.