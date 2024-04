OL ‍: Nuamah commence à faire scandale en interne

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Recruté pour 25 millions d’euros en provenance de Nordsjaelland, Ernest Nuamah s’est très vite imposé comme un titulaire indiscutable aux yeux de Pierre Sage. Mais son efficacité pose question.

Depuis plusieurs semaines, les résultats de l’Olympique Lyonnais se sont considérablement améliorés sous la houlette de Pierre Sage, lequel fait l’unanimité au sein du club rhodanien. Pour relancer les Gones, l’entraîneur de 44 ans a bénéficié d’un recrutement important cet hiver, mais un joueur a réussi à conserver sa place de titulaire malgré la venue de plusieurs joueurs à son poste, il s’agit d’Ernest Nuamah. Dans le 4-3-3 régulièrement utilisé par Pierre Sage, l’international ghanéen est quasiment indiscutable sur le côté droit de l’attaque, aux côtés d’Alexandre Lacazette dans l’axe et de Saïd Benrahma à gauche.

Il faut dire que Nuamah est une vraie pile électrique, un poison permanent pour les défenses en raison de ses courses, de ses dribbles et de sa puissance physique. Cela étant, si l’on se penche quelques minutes sur les statistiques de l’ancien joueur de Nordsjaelland, quelques doutes peuvent légitimement être émis car Ernest Nuamah n’a marqué que deux buts en Ligue 1 et n’a distribué que deux passes décisives. De quoi s’interroger au moment de tirer le bilan de sa première saison sur les bords du Rhône selon le site Olympique et Lyonnais.

Enrest Nuamah pas assez décisif avec l'OL

« Avant de recevoir Brest dimanche, Ernest Nuamah en est à 2 buts et 2 passes en 26 matchs avec l’OL. Ce n’est pourtant pas faute d’avoir eu les minutes pour se mettre en évidence, avec le 8e temps de jeu de l’effectif lyonnais, le 2e chez les attaquants. À force de faire fréquemment les mauvais choix, il a commencé à irriter ses supporters, mais aussi par moments ses coéquipiers, coupables de gestes d’humeur parfois suite à une mauvaise passe ou un choix personnel » souligne le média, qui n’en est pas encore au point de vouloir mettre Ernest Nuamah sur le banc, mais qui soulève un réel débat à l’OL sur le joueur ghanéen. Au vu de l’investissement consenti par John Textor pour le recruter il y a un an, l’ailier droit de 20 ans va rapidement devoir se montrer plus décisif. Sans quoi un jour ou l’autre, Pierre Sage sera contraint de trancher dans le vif avec le natif de Kumasi.