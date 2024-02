OL-Nice ‍: Clément Turpin « ‍malhonnête ‍», il jette le doute ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Clément Turpin est au cœur des critiques depuis le match OL-Nice, durant lequel trois situations litigieuses auraient pu conduire à un penalty en faveur des Aiglons sur la pelouse du Groupama Stadium.

Main de Caqueret, faute de Caleta-Car et tirage de maillot de Tagliafico pour un total de zéro pénalty, les dirigeants de l’OGC Nice étaient révoltés après leur défaite 1-0 sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais vendredi soir. L’arbitrage de Clément Turpin a clairement laissé à désirer et les critiques fusent à l’encontre du n°1 des arbitres de Ligue 1 après cette rencontre. Dans son émission « Rothen s’enflamme » sur RMC, Jérôme Rothen a dézingué l’arbitre de Lyon-Nice. L’ancien milieu offensif du PSG a même jeté un petit doute sur l’honnêteté de l’arbitre de 35 ans avant de le qualifier de « mauvais arbitre qui a le boulard ». Clément Turpin risque de ne pas apprécier cette critique venu d'un homme pas non plus connu pour sa modestie.

« Monsieur Turpin et bien d’autres arbitres, je vais m’attaquer aussi aux instances de l’arbitrage. Mais pour commencer, Monsieur Turpin n’est pas bon. Après le pourquoi du comment, à savoir est-ce qu’il a de l’arrogance et se prend pour un autre ou est-ce qu’il ne voit rien, il est malhonnête et c’est de l’incompétence ? Je ne sais pas, là-dessus je ne sais pas. Ce qui est sûr c’est que de semaine en semaine, sur les terrains de Ligue 1, et c’est pour ça que je pense que c’est plus de l’arrogance et le fait qu’il se prenne pour un autre, on l’a placé comme le meilleur arbitre français » a commenté le consultant de RMC avant de conclure, toujours de manière très critique à l’égard de Clément Turpin.

Jérôme Rothen dézingue Clément Turpin

« Il est dans une case comme Stéphanie Frappart, on les a placés dans des cases et on ne regarde même plus ce qu’ils font le week-end. Ce sont nos deux arbitres internationaux, nos deux références, les cadors et les autres vous suivez. Turpin fait connerie sur connerie. Et encore une fois, cela a des incidences sur les résultats. Deux fois de suite c’est contre Nice, cela tombe sur eux mais ça aurait pu tomber sur d’autres. Alors oui, c’est un mauvais arbitre qui a le boulard » a lancé Jérôme Rothen, qui ne se fera pas que des amis dans le football français avec une telle sortie qui a néanmoins le mérite de dire tout fort ce que beaucoup d’observateurs de la Ligue 1 pensent ces dernières semaines.