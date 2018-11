OL : Ndombele est cash, il y a un monde d'écart entre l'OL et les Bleus

Dans : OL, Equipe de France, Ligue 1.

Convoqué par Didier Deschamps pour la deuxième fois d'affilée, Tanguy Ndombele aura peut-être l’occasion de grappiller du temps de jeu face aux Pays-Bas et l’Uruguay, avec l’absence de Paul Pogba. Dans les colonnes du journal L’Equipe, le milieu de terrain de l’Olympique Lyonnais a en tout cas vanté l’état d’esprit qui règne au sein du groupe tricolore. L’ancien joueur d’Amiens a également comparé le niveau global de l’équipe, avec ce qu’il côtoie au quotidien du côté de l’Olympique Lyonnais.

« Je suis jeune, j’espère amener une certaine insouciance à ce groupe. Après, il faut demander au coach. Je suis à sa disposition, c’est tout. En sélection, ça va plus vite à l’entraînement. Ils jouent dans de grands clubs, ils ont un temps d’avance. Ils vont plus vite que moi : quand je vais faire une deuxième touche, eux ils vont faire la passe. Être au milieu de ces champions du monde, c’est une fierté, un honneur. Quand on vient d’où je viens, on prend tout ce qu’on a à prendre. Difficile de trouver sa place ? Non, franchement, tous les membres du groupe m’ont très bien accueilli. Je les remercie. Dès le premier jour, ils rigolaient avec moi, même si je suis timide » a expliqué un Tanguy Ndombele qui avait été très bon contre l’Islande lors du dernier rassemblement. Et qui aura certainement à cœur de confirmer en ce mois de novembre.