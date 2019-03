OL : Ndombele au prix de Cristiano Ronaldo, Aulas fait peur à la Juventus

Dans : OL, Mercato, Serie A, Foot Europeen, PSG.

Auteur d'une très bonne saison à l'Olympique Lyonnais et désormais international français, Tanguy Ndombele est courtisé sur le mercato.

Jean-Michel Aulas a déjà prévenu tout le monde. L'été prochain, son club rhodanien ne laissera partir que deux de ses titulaires au maximum. Pour fonctionner à plein, l'OL n'a pas besoin de vendre. Par conséquent, et aussi dans l'objectif de regagner des titres en France et d'aller le plus loin possible en Ligue des Champions, Lyon va conserver une bonne partie de son effectif. Malgré tout, des joueurs comme Nabil Fekir ou Memphis Depay pourraient faire leurs valises au cours de l'été prochain.

Le cas de Tanguy Ndombele est aussi à l'étude, vu que le milieu de terrain est suivi par de très grands clubs européens. Pisté notamment par la Juventus, le joueur de 22 ans semble en tout cas parti pour rester à l'OL, car son club réclame une somme folle pour valider son transfert. « Pour la Juventus, l'affaire Tanguy Ndombele est terriblement compliquée. Car Lyon demande au moins 90 millions d’euros. Un chiffre jugé trop élevé par les dirigeants de la Juve », explique la Rai Sport. Avec ce montant exorbitant, qui se rapproche dangereusement des 105 ME payés par la Juventus pour s'offrir Cristiano Ronaldo, Aulas va freiner l'ardeur des courtisans de Ndombele. Le Real Madrid et le PSG en tête...