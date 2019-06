OL : Nabil Fekir à Liverpool, un secret dévoilé ?

Dans : OL, Mercato, Premier League.

On s'en souvient, Nabil Fekir avait été proche de rejoindre Liverpool lors du mercato 2018, le capitaine de l'Olympique Lyonnais ayant même à priori posé pour des photos avec le maillot des Reds. Mais l'affaire avait capoté juste avant le Mondial, à priori pour un souci physique, et la perspective de voir Nabil Fekir rejoindre le vainqueur de la Ligue des champions semblait être totalement oubliée. Cependant, ce mercredi, alors que le mercato est ouvert depuis un peu plus de 24 heures, la rumeur d'un nouvel intérêt de Jürgen Klopp pour Nabil Fekir rejaillit. Pour Le Progrès, l'annonce d'un match amical entre l'OL et Liverpool le 31 juillet prochain en Suisse pourrait être liée à ce dossier.

Et le quotidien régional d'avancer ses arguments. « Au sujet de Nabil Fekir, Liverpool serait revenu à la charge, mais ne serait plus disposé à investir autant que l’été dernier (50ME). La programmation du match de gala entre l’OL et Liverpool de 31 juillet à Genève aurait-elle pesé dans la balance ? », s'étonne Le Progrès, pas loin de penser que la répartition de la recette de cette rencontre de prestige pourrait aider l'Olympique Lyonnais et Liverpool à avancer dans le dossier Nabil Fekir. Affaire à suivre en tout cas.