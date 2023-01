OL : Mohamed El Arouch craque, il exige son départ

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Lassé de ne pas avoir la confiance de son club formateur, Mohamed El Arouch veut désormais pouvoir montrer ce qu'il vaut. Et même si cela passe par un départ de l'Olympique Lyonnais.

L’OL a toujours énormément misé sur ses jeunes joueurs, l’académie lyonnaise étant célèbre dans toute la planète football. Oui, mais voilà, le club de John Textor semble être déchiré entre la nécessité de faire jouer ses meilleurs espoirs et celle d’avoir des résultats immédiats. Et en choisissant Laurent Blanc comme entraîneur, Jean-Michel Aulas savait que ce dernier apprécie, lui, les joueurs d’expérience. Résultat, l’Olympique Lyonnais évolue souvent avec des joueurs plus âgés, au détriment des jeunes. Même un joueur comme Lepenant, recruté au dernier mercato et vraie bonne révélation du début de saison, a fini sur la touche. Alors que dire de Mohamed El Arouch, le milieu de terrain de 18 ans, qui a mené l’OL à la victoire en Gambardella la saison passée et n’a même pas le droit de s’entraîner avec la formation de Laurent Blanc. Forcément, cela finit par déprimer un joueur qui pense qu’à son âge il doit désormais avoir du temps de jeu, et vite.

El Arouch veut jouer, l'OL ne lui propose rien

Fier de prolonger l’aventure. Merci au club pour sa confiance ainsi qu’à ma famille pour son soutien de chaque instant. Allez l’OL !❤️💙🦁❤️💙 pic.twitter.com/UjT2XM9hPn — Mohamed El Arouch (@momo_elarrouch) May 10, 2022

C’est pour cela que, selon le quotidien sportif, lassé de cette situation, et conscient que la venue probable de Joao Gomes va lui barrer définitivement la route, Mohamed El Arouch a fait part à son entourage de son souhait de quitter l’Olympique Lyonnais histoire de ne pas se perdre dans sa carrière. El Arouch n’est pas du genre à tergiverser, et c’est dès ce mercato d’hiver qu’il a l’intention d’obtenir ailleurs qu’à l’OL de l’expérience. « Plusieurs clubs suivent attentivement le jeune Lyonnais, notamment en France et en Espagne, pour un prêt ou un transfert définitif, si l'OL ouvre la porte. Pour lui, le marché devrait s'activer dans les prochains jours », précise Hugo Guillemet, qui a eu confirmation de cette information par plusieurs sources internes à l’Olympique Lyonnais. Pour rappel, le milieu de terrain international français U19 est sous contrat avec l'OL jusqu'en 2025.