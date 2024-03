OL ‍: Michael Gerlinger nommé par John Textor

Dans : OL.

Par Guillaume Conte

Eagle Football, l’entité qui regroupe l’ensemble des clubs dont John Textor est propriétaire, a annoncé la nomination de Michael Gerlinger comme « Chief Sport Officer ».

Cela fait du dirigeant allemand de 50 ans le responsable de l’ensemble des opérations des clubs concernés, à savoir principalement Botafogo, Crystal Palace, l’OL et Molenbeek. John Textor pourra ainsi directement avoir un interlocuteur pour tous les mouvements, que ce soit entre les clubs concernés, ou bien évidemment au sujet des ventes et achats de chaque effectif.

Eagle Football Group announces Dr. Michael Gerlinger as Chief Sports Officerhttps://t.co/oaokPb064S — John Textor (@_JohnTextor_) March 29, 2024

Membre fondateur de l’ECA et ancien dirigeant du Bayern Munich, Michael Gerlinger sera donc le nouveau responsable du management et des opérations dans les clubs concernés. « Je ne peux pas être plus heureux que Michael ait ac accepté de rejoindre Eagle Football. Nous avons besoin de gens comme lui pour poser des bases solides avec du talent et de l’expérience, pour permettre à nos idées futuristes de prendre forme », a lancé John Textor dans un communiqué de presse.