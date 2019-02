OL : Memphis veut jouer dans un grand club, le Barça l’a climatisé

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Attendu au tournant face au FC Barcelone, Memphis Depay s’était lui-même mis une belle pression en annonçant que, malgré tout le respect qu’il avait pour Lyon, il ambitionnait et pensait avoir le niveau pour jouer dans un grand club européen l’été prochain. Face à une équipe barcelonaise qui a rapidement pris les choses en mains en ce qui concerne la domination, le Néerlandais avait donc des espaces pour se montrer, mais il n’y est clairement pas parvenu. Beaucoup d’imprécisions, des ballons perdus, des coups mal joués et peu d’apport offensif, le bilan statistique est terrible pour la star lyonnaise.

Ainsi, Memphis Depay a touché 53 ballons, et en a perdu directement 18, soit un tiers. Avec 70 % de duels perdus, l’ancien de Manchester United a également souffert physiquement, lui qui apprécie d’habitude de jouer avec sa robustesse pour conserver le ballon. Et sur le plan de l’attaque, avec un seul tir non cadré, on ne peut pas dire que le Batave ait pesé sur une rencontre où il n’aura pas assez existé. Seule sa participation sur quelques replis défensifs aura parfois permis à l’OL de souffler, même si les ballons perdus sur des occasions de contre-attaques ont aussi fait très mal à la tête et aux jambes de ses coéquipiers.