OL : Memphis est « joyeux », Gilles Favard voit la différence

Dans : OL, Foot Europeen.

Memphis Depay a été désigné joueur du match samedi soir lors du triomphe des Pays-Bas face à l'Allemagne, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais marquant un but, réalisant des gestes de classe énorme, et ratant de peu le doublé, sa frappe terrible trouvant la transversale allemande en toute fin de match. Si ces derniers temps l'attaquant néerlandais a vécu un passage à vide avec le club lyonnais, tout semble aller dans le meilleur des mondes avec sa sélection nationale. Et forcément certains consultants s'en étonnent.

Pour Gilles Favard, il est dommage que ce Memphis Depay version néerlandaise ne soit pas celui que l'on voit plus souvent à Lyon. « Contre l’Allemagne, c’est le Memphis Depay qu’on adore et qu’on veut voir chaque week-end avec Lyon. Bon en face c’était Boateng, mais en Ligue 1 il y a quelques spécimens aussi. Là il était joyeux et ça se voyait », fait remarquer, sur la chaîne L'Equipe, Gilles Favard, qui n'est pas loin de penser qu'en lui accordant plus de confiance Bruno Genesio pourrait transformer durablement Memphis Depay. L'Olympique Lyonnais ne demande évidemment que cela.