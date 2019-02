OL : Memphis Depay se fait salement allumer par Dugarry

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Particulièrement transparent mardi soir lors du choc Lyon-Barcelone, Memphis Depay a vu revenir comme un boomerang ses récentes déclarations sur son désir d'évoluer rapidement dans un grand club européen. Jamais le dernier quand il s'agit de ramener quelques joueurs à la réalité, Christophe Dugarry n'a pas été tendre avec l'attaquant néerlandais de l'Olympique Lyonnais dont il estime qu'il ferait mieux de se concentrer sur son football. Le champion du monde 98 n'a pas du tout aimé ce qu'il a vu de Memphis Depay face au Barça et il le dit sans détour.

« Je suis désolé mais il n’a pas été à la hauteur. J’aurais aimé dire bravo Memphis Depay, il m’a régalé ! Mais non, il va à deux à l’heure ! Il ne fait pas un contrôle orienté dans le bon sens. Il ne prend jamais personne de vitesse. J’avais le souvenir d’un garçon puissant, il avait de la vitesse. Je ne le vois même plus faire ça. En plus, il n’a jamais servi Ferland Mendy, qui a dû partir 15 fois dans son dos. (…) Il faut rappeler aussi que ce n’était pas un immense Barça », a confié, dans des propos relayés par FootRadio.com, un Christophe Dugarry agacé par Memphis Depay et qui attend une réponse sur la pelouse du Camp Nou dans trois semaines.