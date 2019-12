OL : Memphis Depay poussé dehors par ces faux supporters ?

Dans : OL.

Sauveur de l’OL mardi soir au Groupama Stadium contre Leipzig (2-2), Memphis Depay a également fait valoir son rôle de capitaine auprès des supporters pour défendre Marcelo.

En effet, l’international néerlandais a véritablement été choqué par la banderole anti-Marcelo au coup de sifflet final, à tel point qu’il a souhaité en découdre avec le supporter concerné. Une attitude de capitaine saluée par Daniel Riolo, lequel est néanmoins très inquiet pour l’avenir de Memphis Depay à l’OL. Et pour cause, le journaliste de RMC estime que ce genre d’événement va rapidement donner envie à l’une des grandes stars de la Ligue 1 de faire ses valises.

« J’aime beaucoup ce que Memphis Depay a dit après le match, il est lucide sur sa mauvaise performance. Malgré tout, il arrive quand même à être le sauveur de l’OL, il analyse bien ce qu’il se passe avec les supporters… Franchement à l’entendre, si à la sortie du stade tu as un mec qui lui dit « tu veux venir dans un autre club ? », il se casse direct. Les supporters doivent se rendre compte que vu la situation, Memphis Depay va avoir envie de se casser très vite. Ce qu’il se passe, c’est absolument aberrant » a déploré Daniel Riolo, lequel aimerait bien évidemment que Memphis Depay reste le plus longtemps possible dans le championnat de France, où les stars ne sont déjà pas légions. Mais forcément, l'attaquant international n'a pas du tout apprécié cette séquence incroyable, apparaissant même au bord des larmes.