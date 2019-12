OL : Humilié par les supporters, Memphis Depay en pétard

Dans : OL.

Rien ne va plus entre les supporters et les joueurs à l’Olympique Lyonnais. La qualification acquise de manière quasiment inespérée face à Leipzig ce mardi (2-2) n’a pas empêché de déplorables incidents.

C’est encore une fois la gronde des supporters à l’encontre de Marcelo, qui est leur tête de Turc, qui a lancé les hostilités dans la foulée de la fin de la rencontre. Voyant un drapeau visant Marcelo avec un âne dessus, Memphis Depay s’est précipité pour le faire disparaitre, provoquant une petite mêlée entre les joueurs et les fans. Ces derniers ne se sont pas privés d’invectiver les joueurs, qui ne vont plus les saluer sur les derniers matchs en protestation contre cette vendetta à l’encontre de Marcelo. Se confiant sur RMC après ces incidents, Memphis Depay en avait visiblement gros sur la patate.

« Regarde-moi ! Qu’est ce que tu vois ? De la colère ? Je suis furieux, en colère, je ne sais pas quoi dire franchement, je ne sais pas. Ce genre de scène me rappelle mon passé et j’ai pas envie de redevenir l’homme que j’étais. On a tous des enfants... T’en as un qui a pris le temps de dessiner un âne sur une pancarte. Si c'est ce que tu fais dans la vie, que tu as le temps de faire ça, il faut vraiment que tu fasses autre chose dans ta vie. On doit faire bloc, les joueurs sont soudés. Nous on a envie de faire qu’un avec nos supporters mais eux n’ont pas envie de faire qu’un avec leur équipe. Ils nous ont craché dessus et sur certains membres du staff, je n’ai jamais vu ça dans ma carrière. Après, c'est au président et aux dirigeants de trouver des solutions », a expliqué le capitaine lyonnais pour mettre sur le devant de la scène un problème qui est tout sauf anecdotique, sachant que cela peut pourrir l’ambiance lors des prochains matchs à domicile.