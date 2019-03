OL : Memphis Depay n'est pas un grand joueur, le verdict tombe

Dans : OL, Ligue 1, Mercato.

Encore auteur d’un très gros match avec les Pays-Bas contre l’Allemagne dimanche soir, Memphis Depay aura marqué les esprits durant la trêve internationale. Avec trois buts et trois passes décisives en deux matchs, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a frappé un grand coup, notamment en vue du mercato, où il envisage de quitter le Rhône pour un club plus huppé. Néanmoins selon Raymond Domenech, l’ancien attaquant de Manchester United ferait bien de ne pas trop rêver au risque d’être déçu. Car pour l’ancien sélectionneur des Bleus, aucun grand club ne misera sur Memphis Depay au mercato.

Et cela pour une raison très simple… « Un mec qui joue un match de temps en temps quand il a envie et qu’on ne sait pas quel jour ça va être, et qu’on est obligé d’attendre en permanence, ce n’est pas un grand joueur. Il a du talent donc je lui en veux encore plus ! S’il n’était pas bon, je dirais « il fait ce qu’il peut le pauvre ». Mais lui il a tout ce qu’il faut : il a les deux pieds, il peut être bon de la tête, il est capable de se battre, il a les capacités pour défendre, etc. Une équipe ne peut pas dépendre d’un joueur de ce calibre et c’est pour cela que les grands clubs européens ne le prendront pas » a confié le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe, persuadé que personne ne misera sur Memphis au mercato en raison de son irrégularité. Pourtant, Liverpool semble très intéressé selon la presse anglaise…