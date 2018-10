OL : Memphis Depay craque et exige le respect de Genesio !

Dans : OL, Ligue 1.

Rentré en seconde période à la place de Jordan Ferri, ce samedi contre Angers, Memphis Depay a clairement apporté un plus à l'Olympique Lyonnais, délivrant notamment une passe décisive et marquant le but du 2-0. Mais le buteur international néerlandais n'a pas mis longtemps à faire comprendre qu'il était furieux d'avoir débuté ce match sur le banc de touche. Et sans détour, il a lâché sa rage devant les micros, visant clairement Bruno Genesio.

« J'en ai marre d'entendre à chaque fois que j'ai changé le match et cela a encore été le cas cette fois. Vous savez, je ne me sens pas toujours comme un joueur respecté. Je fais le job à chaque fois, je suis fort mentalement. Je sais que je dois accepter les décisions du coach, mais je suis déçu, je pense mériter plus de respect. Je mérite mieux que ça et je devrais jouer tous les matches », a fait savoir, visiblement touché, Memphis Depay, qui cette fois met les pieds dans le plat. La parole est désormais à Jean-Michel Aulas et Bruno Genesio qui ne pourront pas faire semblant de ne pas avoir entendu les propos de leur buteur.