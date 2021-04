OL : Memphis Depay au PSG plutôt qu'au Barça ?

Dans : OL.

Annoncé comme l'une des priorités de Ronald Koeman au FC Barcelone, Memphis Depay pourrait rejoindre libre le PSG même si Neymar et Kylian Mbappé restent à Paris.

C’est désormais acquis, Memphis Depay ne prolongera pas avec l’Olympique Lyonnais, l’attaquant néerlandais ayant refusé toutes les offres transmises par Jean-Michel Aulas et Juninho. Et ce statut de joueur libre de l’ancien mancunien n’a pas échappé à plusieurs clubs, et non des moindres. Cependant, depuis le dernier mercato d’été, c’est le FC Barcelone qui semble tenir la corde, ou du moins semblait tenir la corde. Ce mercredi, le média spécialisé espagnol TodoFichajes.com affirme que Joan Laporta a fait savoir aux représentants de Memphis Depay que les propositions transmises par Josep Maria Bartoumeu n’était plus du tout d’actualité, dans la mesure où le Barça devait resserrer les cordons de la bourse et avait l’intention de miser tout ce qu’il avait sur un autre attaquant que celui de l’Olympique Lyonnais. Résultat, Memphis Depay pourrait finalement se tourner vers le Paris Saint-Germain où son nom circule épisodiquement.

« Selon nos informations, le PSG négocie avec le footballeur de l'Olympique Lyonnais. Le champion de France veut renforcer son attaque et Memphis Depay est l'un des joueurs que la direction sportive parisienne aime le plus. Le PSG espère conserver Mbappé cet été mais la signature de Memphis Depay ne serait en aucun cas conditionnée au départ du joueur français, comme cela a été dit à plusieurs reprises », explique la rédaction de TodoFichajes. Il est vrai que la situation de Ronald Koeman, supporter numéro 1 de Depay, est très incertaine du côté du FC Barcelone et que son départ en fin de saison sonnera définitivement le glas des illusions de l'attaquant néerlandais de signer au Barça. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain a réellement l'intention de se renforcer dans un secteur où les prolongations possibles de Neymar et Kylian Mbappé donneront le tempo du prochain marché des transferts.