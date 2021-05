OL : Memphis Depay annonce son départ avec un énorme regret

Dans : OL.

Le match qu'il disputera ce dimanche face à Nice sera son dernier avec l'OL. Memphis Depay a fait savoir qu'il quittait Lyon, avec zéro titre en poche.

Arrivé il y a quatre ans et demi alors qu’il était en chute libre à Manchester United, Memphis Depay est devenu le leader offensif de l’OLympique Lyonnais. Une véritable star que le club rhodanien, malgré ses efforts, n’est pas parvenu à conserver. En effet, le Néerlandais n’en fait plus de mystère, il va disputer contre Nice le dernier match de sa carrière sous le maillot lyonnais et toute idée de prolongation surprise est désormais à écarter. En discussions avec le FC Barcelone, Memphis Depay ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Mais concernant son passage à l’OL, s’il espère avant tout aider à aller arracher le podium des mains de l’AS Monaco ce dimanche, l’ancien ailier du PSV Eindhoven avoue avoir un énorme regret sur ses années lyonnaises. L’absence totale de trophée le hante.

« Quand je me retourne, aujourd'hui, c'est un trophée qui me manque. C'est très difficile, pour moi, de me dire que je n'ai rien gagné à Lyon. La finale de la Coupe de la Ligue perdue face au PSG (0-0, 5-6 aux t.a.b.), en juillet dernier, me fait encore mal. Mais la demi-finale de Ligue des champions, avec des joueurs formés au club, c'était grand, aussi. Je n'ai que des sentiments positifs, ici, depuis le premier jour où j'ai été présenté au stade et où j'ai senti une connexion avec le président. J'aurais aimé lui offrir plus. Il a connu tellement d'années de gloire, avant... Il met son coeur et son esprit au service du club », a livré Memphis Depay dans un long entretien avec L’Equipe, au cours duquel il évoque aussi son avenir, et des contacts avec le club catalan, mais aussi son désir de négocier tout lui-même sans passer par ses agents.

« Ma mère pourrait le faire »

« Je peux négocier un bon accord moi-même. Au lieu d'avoir une réunion après-coup avec mes agents, je veux savoir les choses en direct, sans intermédiaire. Je veux savoir ce que mon futur club pense vraiment de moi, et le savoir en direct. Je ne participerai pas à toutes les réunions, mais je veux savoir exactement où on en est, pourquoi un club me veut. Aujourd'hui, je suis libre, donc la négociation ne devrait pas être trop difficile, ma mère pourrait le faire », a livré le Néerlandais, qui pourrait même attendre après l’Euro pour se décider, histoire de faire posément le choix du prochain gros contrat de sa carrière, à 27 ans.