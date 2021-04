OL : Memphis Depay va signer au Barça, Lyon peut pleurer

Dans : OL.

Encore et toujours en fin de contrat en juin prochain du côté de l'Olympique Lyonnais, Memphis Depay va bien quitter la Ligue 1... pour rejoindre le FC Barcelone.

Lors des prochaines semaines, Memphis Depay va se dépouiller pour remporter enfin un trophée avec le club rhodanien. Arrivé dans le cadre d'un transfert de 16 millions d'euros en provenance de Manchester United en 2017, l'international néerlandais rêve de soulever un titre en tant que capitaine de l'OL, un club qui n'a plus rien gagné depuis 2012. Et cela est encore possible, vu que Lyon est encore en course pour le titre en Ligue 1, tout en étant toujours en lice en Coupe de France. S'il arrive à ses fins, Depay pourra en tout cas quitter son club par la grande porte. Car son départ, justement, ne fait plus aucun doute... Même si Jean-Michel Aulas a tenté le tout pour le tout pour prolonger sa star, le président de l'OL s'est fait une raison : Memphis partira libre l'été prochain. Et selon les informations de Sport, c'est du côté du Barça que Depay va poursuivre sa carrière.

Koeman a eu gain de cause pour Depay

Pisté par Ronald Koeman depuis le début de la saison, le joueur de 27 ans avait d'ailleurs été tout proche de rejoindre la Catalogne lors du dernier mercato. Mais sachant que le FCB n'avait pas d'argent, Memphis avait dû se résoudre à finir cet exercice 2020-2021 chez les Gones. Mais dès l'été prochain, c'est bien au Camp Nou qu'il posera ses valises. Tout simplement parce que l'ancien sélectionneur des Pays-Bas a réussi à convaincre sa direction du bien-fondé du recrutement de Depay, qui sera donc le premier renfort du FCB de Joan Laporta. Une arrivée qui sera suivie d'autres, vu que le Barça veut dégraisser son effectif, en cédant notamment Martin Braithwaite, pour recruter ensuite de nouveaux joueurs, comme Eric Garcia (Manchester City) ou Erling Haaland (Dortmund). En attendant de voir la suite, le Barça s'apprête en tout cas à s'attacher les services d'un top player en la personne de Memphis Depay. Au grand dam de Lyon, qui voudra toutefois profiter au maximum de son capitaine en cette fin de saison...