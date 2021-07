OL : Melvin Bard donne rendez-vous à Lyon

Dans : OL.

A la surprise générale, l'Olympique Lyonnais a annoncé vendredi avoir signé un accord avec Nice pour le transfert de Melvin Bard. Ce dernier a souhaité adresser un message à son ancien club.

L’OGC Nice est devenu le club qui crève le cœur des supporters lyonnais, puisqu’après Amine Gouiri, sans oublier Alassane Pléa, la formation azuréenne s’est offerte Melvin Bard, le jeune latéral gauche actuellement au Japon avec l’équipe de France qui participera aux Jeux Olympiques. Ce transfert a mis en ébullition les fans de l’OL, sidérés que celui qui était considéré comme l’un des meilleurs joueurs issus récemment du centre de formation puisse partir à Nice. Alors même que Peter Bosz, arrivé cet été sur le banc lyonnais, souhaite s’appuyer sur les espoirs lyonnais. Quoi qu’il en soit, Jean-Michel Aulas a tranché et les supporters de Lyon doivent l’accepter. De son côté, Melvin Bard a adressé ce dimanche un message à destination de l’Olympique Lyonnais et donne déjà rendez-vous lorsque l’OL et Nice se croiseront en Ligue 1, c’est prévu en octobre pour le match aller en championnat.

« C’est avec une grande émotion que je vous annonce mon départ de l’OL. Merci à mon club formateur de m’avoir accompagné toutes ces années et de m’avoir fait découvrir le plus haut niveau. Merci au président Aulas, aux entraîneurs, aux dirigeants, à l’ensemble du staff ainsi qu'à tous les joueurs d’avoir été présents durant toutes ces années. Merci aux supporteurs, merci pour votre soutien infaillible depuis mes débuts à Lyon. Je garderai toujours un œil sur mon club de cœur, je n’oublierai pas toutes ces années passées ici. À bientôt sur les terrains », a lancé, via les réseaux sociaux, Melvin Bard, qui intégrera son nouveau club à son retour de Tokyo, on espère le plus tard possible.