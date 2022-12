OL : McCourt propriétaire de Lyon, il en rêve

Dans : OL.

Tandis que la vente de l'Olympique Lyonnais à John Textor se profile, les supporters de demandent toujours si ce dernier est l'homme qu'il faut. Pour Zack Nani, un Frank McCourt aurait été un meilleur repreneur.

C’est ce lundi 19 décembre qu’Eagle Football et John Textor seront les nouveaux propriétaires d’OL Groupe, du moins à en croire le dernier communiqué de l’Olympique Lyonnais publié il y a dix jours. Il sera lors temps pour l’homme d’affaires américain de dévoiler ses intentions, car pour l’instant celui qui a investi à Botafogo et Crystal Palace reste très discret sur ses intentions. Ce n’est pas pour rassurer les supporters lyonnais, lesquels masquent de moins en moins leur inquiétude sur l’avenir du club présidé par Jean-Michel Aulas. La manière dont le rachat d’OL Groupe s’est déroulée laisse planer le doute sur l’impulsion financière que John Textor va donner. Célèbre youtubeur et streameur fan de l’Olympique Lyonnais, Zack Nani a évoqué cette situation. Et il n’a pas caché qu’il était presque jaloux de l’Olympique de Marseille, dont le propriétaire américain a joué le jeu et a lâché du cash dans son club.

Textor, l'anti-McCourt à Lyon ?

Les plus mauvais diront que Zack a été plus rapide pour venir célébrer que sur son appel en profondeur... pic.twitter.com/fug0g10JbO — ZackNaniProd (@ZackNaniProd) November 20, 2022

Dans une vidéo, Zack Nani a précisé pourquoi finalement l’OL aurait tout à gagner à avoir un repreneur du style McCourt. « Certains Marseillais ne se rendent pas compte de la chance qu’ils ont d’avoir McCourt. McCourt, il est venu, il a épongé les dettes du club, il a investi encore et toujours. L’OM est en déficit chaque année sur ses mercato, et il a permis à Marseille de se remettre financièrement. Et McCourt n’a jamais extrait la moindre thune du club directement et éponge à chaque fois qu’il faut éponger les bilans financiers qui sont négatifs. A Lyon il n’y a pas ça. Si John Textor avec les thunes de McCourt, venait à l’OL pour éponger les dettes et que chaque année au mercato on s’en battrait les coui…. ça serait la folie ! Bon McCourt ne va pas éponger éternellement, mais en attendant il permet à Marseille de vivre au-dessus de ses moyens et de revenir vers le haut, c’est un mec solide », a fait remarquer celui qui est suivi par plus de 500.000 personnes sur Youtube.