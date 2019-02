OL : Mbappé ou Messi ? Marcelo dit qui est le meilleur

Dans : OL, Ligue 1, PSG, Liga, Ligue des Champions.

Questionné sur le niveau de Kylian Mbappé au sein du football mondial, Marcelo a livré son sentiment d'adversaire.

En l'espace de trois semaines, Marcelo a croisé deux des meilleurs joueurs au monde. Avec l'Olympique Lyonnais, le défenseur central a effectivement dû se coltiner Kylian Mbappé contre le Paris Saint-Germain en Ligue 1 (2-1) puis Leo Messi face au FC Barcelone en Ligue des Champions (0-0). Deux monstres contre lesquels il a plutôt brillé, même s'il avoue que le champion du monde français lui a posé plus de soucis que le quintuple Ballon d'Or argentin.

« Les joueurs que j'ai affrontés récemment sont du top niveau. Mbappé m'avait donné énormément de travail quand j'avais joué contre lui cette saison. Messi n'a pas très bien joué mardi, mais Mbappé, au niveau de la vitesse, du placement et des duels, a été le plus dur à gérer. Je pense qu'il existe une grande possibilité pour qu'il devienne bientôt l'un des meilleurs au monde. Il a certains points à améliorer afin d'être au niveau de Messi et Cristiano Ronaldo, mais il évolue très vite », a avoué, sur le site Goal, le Brésilien, qui n'hésite donc pas à dire que l'élève parisien a plus ou moins déjà dépassé le maître catalan. Du moins sur un match. Mais pour valider ses dires, Marcelo devrait peut-être attendre le 13 mars prochain et le match retour de l'OL contre le Barça au Camp Nou.