OL : Maxwel Cornet change brutalement d'avis au mercato

Dans : OL.

Décevant face au SCO Angers dimanche en Ligue 1 (0-3), Maxwel Cornet est toujours sur le départ pendant ce mercato. Mais alors, direction Burnley ou le Hertha Berlin ?

Le week-end dernier, le latéral gauche et son entourage ont discuté avec les dirigeants de Burnley pour tenter de trouver un terrain d’entente en vue d’un éventuel transfert estival. Forcément perturbé par son avenir, l'international ivoirien a quand même participé à la deuxième journée de championnat à Angers… Ce qui n’était pas vraiment judicieux. Vu que Cornet a terminé la rencontre avec un carton rouge peu après l’heure de jeu à cause d’un gros tacle sur Cho. Un fait de jeu qui a agacé Peter Bosz : « Maxwel Cornet a été expulsé. Ce n'était pas intelligent de tacler là, surtout quand on va aussi vite que Maxwel ». Mais que l’entraîneur néerlandais se rassure (ou pas), il devrait maintenant ne plus avoir à faire à Cornet. Suspendu pour le prochain match contre Clermont, le joueur de 24 ans a peut-être effectivement joué son dernier match avec l’Olympique Lyonnais à Angers. Puisque son transfert est toujours d’actualité.

Le Hertha Berlin ne lâche pas Cornet

S’il se rapproche bel et bien de Burnley, le Hertha Berlin n’a toujours pas lâché l’affaire. Tout simplement parce que le club de Premier League n’est pas encore d’accord avec Lyon. Selon les informations de The Sun, l’équipe de Sean Dyche a proposé une offre de 14 millions d’euros plus des bonus, alors que les Gones réclament plus de 17 ME. Certes, Berlin n’a pas fait une meilleure proposition que les Clarets, mais le renversement de situation reste possible, surtout que Cornet est plus attiré par le projet de Bundesliga. De son côté, l’OL attend que ce dossier se décante pour passer définitivement à l’action pour recruter Layvin Kurzawa. Sachant que le latéral gauche a dit oui à l’OL dimanche soir, d’après RMC, Lyon va attendre de vendre Cornet à l’étranger avant de discuter avec le PSG pour un transfert qui tournera autour des dix millions.