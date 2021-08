OL : Cornet à Burnley, tout s’accélère !

Dans : OL.

Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens depuis le début de ce mercato estival, Maxwel Cornet se rapproche petit à petit d’un départ en Premier League.

Ce samedi après-midi, à 16 heures, Burnley débute officiellement sa saison contre Brighton en championnat. Une rencontre que Maxwel Cornet va probablement suivre avec attention, puisque le club anglais pourrait bien être la prochaine destination de l'international ivoirien. Arrivé à Lyon en provenance de Metz pour 400 000 euros en 2015, le joueur de 24 ans est devenu un élément important dans l’effectif lyonnais ces dernières années. Attaquant puis repositionné latéral gauche sous les ordres de Rudi Garcia, Cornet a marqué les esprits en Ligue des Champions, et notamment face à Manchester City, contre qui il a marqué quatre buts en trois matchs entre 2018 et 2020. Depuis ses exploits, Cornet garde une certaine cote à l’étranger. Pendant ce mercato, il figure dans le viseur de plusieurs clubs, comme le Hertha Berlin. Mais c’est plutôt du côté de Burnley que son avenir pourrait donc s’écrire.

Négociations intensives entre Cornet et Burnley

En effet, la formation de PL vient de dégainer une offre de plus de 16 millions d'euros pour le défenseur. Une proposition, bien plus élevée que toutes celles effectuées par Berlin ou d’autres clubs, que l’OL est prête à accepter. Mais pour cela, il faudra d’abord que les dirigeants anglais finissent de convaincre Cornet de les rejoindre. D’après les informations de The Athletic, Lyon a donné la permission à Burnley de discuter ouvertement avec son international. Durant tout ce week-end, des négociations ont donc lieu, et Sean Dyche fera tout pour recruter Cornet. Histoire de compenser les départs de Nathan Collins et Wayne Hennessey, Burnley met tous ses oeufs dans le même panier pour Cornet. Ce qui plaît forcément aux dirigeants des Gones, qui espèrent vendre leur défenseur au plus vite pour finaliser le transfert de Xherdan Shaqiri et poursuivre ses emplettes sur ce marché des transferts.