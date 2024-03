OL ‍: Matic bat déjà un record XXL et calme tout le monde

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL avait flairé le bon coup lors du dernier marché des transferts hivernal en recrutant Nemanja Matic. Depuis son arrivée dans le Rhône, le Serbe fait beaucoup de bien au collectif de Pierre Sage.

Nemanja Matic souhaitait à tout prix quitter le Stade Rennais lors du dernier mercato hivernal. Une belle opportunité à saisir donc pour un club comme l'OL, qui voulait apporter de l'expérience à son équipe pour assurer son maintien le plus rapidement possible. L'ancien de Chelsea ne déçoit pas et apporte déjà beaucoup à l'équipe de Pierre Sage. L'entraineur lyonnais est très heureux de pouvoir compter sur un tel joueur et ne s'en est pas caché après la victoire à Lorient : « Il a fallu un peu transformer notre manière de défendre quand on a ouvert le score, on a été plus en bloc bas ou médian, mais j’ai trouvé l’équipe mature dans sa capacité à attaquer la profondeur sur les deux ou trois situations qui le proposaient, et à garder la balle dans les autres moments pour éviter que le boomerang ne revienne vite ». Une déclaration forte et qui fera plaisir au Serbe.

Matic, l'OL a trouvé la perle rare

Car contre les Merlus, Matic a claqué 83 passes, avec un taux de réussite de... 100 % ! Selon Opta, c'est tout simplement le plus haut total en Ligue 1 pour un joueur qui n’évolue pas en défense. Dans un récent article, le site Olympique et Lyonnais en profite aussi pour donner une petite leçon à ceux qui dénoncent le fait que Matic ne courrait pas assez : « Alors oui, le jeu du Serbe n’est pas le plus clinquant, le plus flamboyant, mais il est diablement efficace. Et à ceux qui disent qu’il ne court pas, il a fini juste derrière Maxence Caqueret au nombre de kilomètres parcourus au Moustoir. Tout est question de placement et déplacement et sur ce point, Matic est une référence en Ligue 1 et à travers l’Europe lors de la dernière décennie ». Lors de la prochaine journée, l'OL aura un nouveau déplacement à gérer, cette fois-ci à Toulouse. Une victoire serait la bienvenue au vu de la concurrence derrière au classement. Matic devrait encore une fois avoir un rôle central à jouer.