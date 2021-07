OL : Martial et Ziyech, Juninho rêve plus grand

Dans : OL.

Affaibli par le départ de Memphis Depay en fin de contrat, l’Olympique Lyonnais espère l’arrivée d’un gros renfort pour son secteur offensif. Il pourrait s’agir d’un joueur du calibre d’Anthony Martial ou d’Hakim Ziyech, tous les deux annoncés dans le viseur du directeur sportif Juninho.

Parti pour disputer une deuxième saison consécutive sans Ligue des Champions, avec les conséquences financières que cela implique, l’Olympique Lyonnais doit absolument réagir. Le club dirigé par Jean-Michel Aulas ne pourra plus se permettre de laisser un trio de tête s’échapper en Ligue 1. Mais pour accrocher le bon wagon, le nouvel entraîneur Peter Bosz aura besoin d’un effectif à la hauteur des objectifs fixés. Autrement dit, les arrivées du défenseur central Damien Da Silva et du latéral gauche brésilien Henrique ne seront pas suffisantes.

L’Olympique Lyonnais devra au moins compenser le départ de l’attaquant Memphis Depay, dont l’équipe semblait parfois dépendante la saison dernière. Une recrue d’un certain calibre sera donc nécessaire, d’où les pistes ambitieuses choisies par Juninho. En effet, le magazine Le Foot affirme que le directeur sportif des Gones a entamé des discussions pour Anthony Martial et Hakim Ziyech. Bien sûr, le quatrième de Ligue 1 n’a pas les moyens de s’offrir de tels joueurs, ou du moins pas dans le cadre de transferts définitifs.

Deux joueurs en difficulté

C’est pourquoi le dirigeant brésilien tenterait de négocier des prêts avec prise en charge partielle des salaires. Une idée audacieuse et peut-être pertinente puisque l’attaquant de Manchester United, formé à l’Olympique Lyonnais, sort d’une saison compliquée. Et l’arrivée de Jadon Sancho pourrait le pousser vers la sortie. Idem pour le milieu offensif de Chelsea que le manager Thomas Tuchel n’a que peu utilisé. Reste à savoir si Anthony Martial et Hakim Ziyech seraient prêts à se relancer en Ligue 1, et au sein d’une équipe non qualifiée pour la C1.