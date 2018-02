OL : Mariano Diaz, Memphis Depay... Vincent Duluc accuse

Dans : OL, Ligue 1, LOSC.

Suiveur attentif de l'Olympique Lyonnais cette saison, Vincent Duluc n'a pas du tout apprécié le match des Gones contre Lille ce dimanche (2-2). Devant au score après un doublé de Bertrand Traoré, l'équipe de Bruno Genesio s'est complètement liquéfiée en deuxième période... Un mauvais résultat qui fait très mal à Lyon, qui se situe désormais à sept points de la deuxième place détenue par Monaco, à douze journées de la fin du championnat. Mais le club de Jean-Michel Aulas ne peut s'en prendre qu'à lui-même, selon le journaliste de L'Equipe.

« L'OL a du mal... Ce n'est pas possible de voir ça... Les joueurs se délitent au fil du match, ils oublient que le foot est un sport collectif. En deuxième mi-temps, chaque joueur a joué de son côté sans travailler pour le collectif. Par exemple, Mariano Diaz et Memphis Depay ont refusé de se faire des passes... C'est grave ! Et ce n'est pas la première fois que Lyon affiche ce visage cette saison. Ce n'était pas le bon moment pour le refaire... Je suis extrêmement surpris en négatif par cette équipe de l'OL... Ce n'est pas un problème de jeu, mais un problème d'attitudes. Et sur ça, les joueurs ne changent jamais ! », a balancé, sur OL TV, Duluc, qui estime donc que Lyon aura toujours les mêmes problèmes mentaux avec cet effectif-là... Autant dire que la qualification pour la prochaine Ligue des Champions sera difficile à aller chercher en fin de saison.