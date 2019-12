OL : Marcelo veut fuir Lyon, la Turquie vole à son secours

Dans : OL.

Il y a quelques jours, Juninho confirmait que Marcelo, pris en grippe par les Bad Gones, avait officiellement demandé à quitter l’Olympique Lyonnais durant le mercato hivernal.

« La situation de Marcelo est compliquée, il a vraiment demandé à partir. Si on arrive à trouver une solution qui sera bonne pour nous, bonne pour Marcelo et que nous parvenons à nous renforcer, on va essayer » indiquait notamment le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais. Ces derniers jours, peu de pistes avaient néanmoins fuité pour exfiltrer Marcelo de la capitale des Gaules. Mais selon les informations de Fotomac, la Turquie pourrait bien voler à son secours…

Il faut dire que Marcelo a laissé une excellente image lors de son passage à Besiktas, où il a marqué 5 buts en 46 matchs disputés. C’est ainsi que selon le média turc, Fenerbahçe est sur le point de passer à l’offensive dans le dossier Marcelo. Loin d’être satisfait par les performances de Sadik Ciftpinar et de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille, Adil Rami, le club turc aimerait enrôler Marcelo sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Reste à voir si cette solution conviendra à l’Olympique Lyonnais, qui préférerait sans doute vendre définitivement le Brésilien si celui-ci venait à faire ses valises au mercato hivernal. D’autant qu’en cas de départ de Marcelo, l’OL sera dans l’obligation de recruter un défenseur central au mois de janvier…