OL : Marcelo s’excuse mais ne pardonne pas aux Bad Gones

Dans le viseur des Bad Gones depuis plusieurs semaines, Marcelo a été au cœur des incidents entre les joueurs et les supporters, mardi soir contre Leipzig.

Malgré la gronde des fans de l’OL, le défenseur brésilien est bien dans le groupe retenu par Rudi Garcia pour la réception de Rennes, ce dimanche à 17 heures. Et avant ce rendez-vous important pour Lyon en championnat, Marcelo a tenu à s’adresser aux supporters. Dans un long message publié sur son compte Instagram, l’ancien défenseur du Besiktas Istanbul s’est excusé pour ses gestes déplacés à l’égard des Bad Gones après le match contre Leipzig. Mais il est très clair que le Brésilien en veut toujours au groupe de supporters lyonnais…

« Je sais que chaque pays a sa culture, ses traditions, et en respecte donc les coutumes. Les critiques sont bienvenues, constructives comme négatives. Depuis l’an dernier, des membres des Bad Gones ont fait campagnes contre moi, et j’ai même été menacé par un membre de ce groupe après le match de Ligue des Champions contre Benfica. Je ne suis pas le premier joueur a avoir des problèmes avec ce groupe. Cela étant, je ne peux rester silencieux et me laisser menacer de cette manière. Je suis contre toute forme d’insulte. Je m’excuse si ma réaction a pu choquer après avoir vu une banderole injurieuse à mon égard. Je veux remercier mes coéquipiers, spécialement ceux qui étaient à mes côtés. J’attendais tant des supporters lyonnais que je confesse avoir été un peu surpris, et même déçu par ce groupe de supporters » a notamment indiqué le défenseur de l’OL, qui a la rancune tenace envers les Bad Gones après les incidents des dernières semaines…