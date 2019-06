OL : Marcelo et Traoré restent à Lyon, ça c'est réglé

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Lorsque l’on évoque l’Olympique Lyonnais, les noms de Ferland Mendy, Tanguy Ndombele ou encore Nabil Fekir reviennent avec insistance. Mais en ce mercato estival, d’autres joueurs sont également courtisés. C’est notamment le cas du défenseur central Marcelo et de l’ailier droit Bertrand Traoré. Néanmoins, les deux joueurs précédemment cités ne quitteront pas le Rhône cet été, comme Jean-Michel Aulas l’a confirmé en conférence de presse ce mardi après-midi.

« On a eu une offre en début de mercato pour Marcelo, qui n'a pas été confirmée, et lui a dit qu'il voulait rester » a tout d’abord confié Jean-Michel Aulas au sujet du défenseur brésilien, en grande difficulté cette saison. Avant d’embrayer sur l’attaquant burkinabé. « La porte est vraiment fermée pour lui après en avoir parlé avec Juninho et Sylvinho ». Rien de bien surprenant concernant l’ancien attaquant de Chelsea, que Juninho avait complimenté lors de sa première conférence de presse. Reste maintenant à voir si les déclarations de JMA seront suivies des faits pendant le mercato.