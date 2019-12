OL : Marcelo et le vestiaire de Lyon, ça craque

Dans : OL.

Après les nombreux incidents qui ont opposé Marcelo à des supporters de Lyon, le défenseur brésilien a chargé ses représentants de l'exfiltrer au mercato d'hiver. Mais les offres ne se bousculent pas.

L’Olympique Lyonnais a fêté d’étrange manière sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, puisqu’une bagarre a failli éclater entre des joueurs rhodaniens et des supporters, suite à l’apparition d’une banderole qui visait Marcelo. Depuis des semaines, le défenseur brésilien de l’OL est en bisbille avec des membres des Bad Gones et l’affaire est désormais suffisamment sérieuse pour que le joueur arrivé de Beskitas en 2017 demande à ses agents de rapidement lui trouver un club au mercato d’hiver. Marcelo et sa famille ne se sent plus en sécurité dans la capitale des Gaules et même s’il est lié contractuellement avec Lyon jusqu’en 2021, le joueur veut filer.

Le vestiaire pas à 100% pour Marcelo

Au sein du club, Marcelo a reçu le soutien de plusieurs de ses coéquipiers, on se souvient notamment d’un Memphis Depay au bord de la baston ce fameux soir de Ligue des champions. Mais si l’on en croit Le Progrès, Marcelo ne fait pas l’unanimité à l'Olympique Lyonnais et cela pourrait contribuer à son départ lors de ce mois de janvier 2020. « Après l’épisode de la banderole et des heurts survenus après le match contre Leipzig, Marcelo, loin de faire l’unanimité dans un vestiaire sacrément tiraillé, pourrait s’en aller. Ses représentants proposent son profil à d’autres clubs, mais il faudra que les clubs intéressés puissent s’aligner sur ses émoluments lyonnais », explique le quotidien régional, qui estime que Jean-Michel Aulas pourrait accepter de le vendre, du moins si un club y met le prix. Et pour l’instant ce n’est pas le cas.