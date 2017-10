OL : Marcelo a honte « pour l’un des meilleurs championnats du monde »

Dans : OL, Ligue 1.

Expulsé dimanche contre Angers, dans une séquence invraisemblable et après une erreur manifeste d'appréciation de l'arbitre, Marcelo a pris un gros coup au moral. Le défenseur, arrivé lors du dernier mercato à l'Olympique Lyonnais, n'avait jamais connu cela dans sa carrière. Et revenant sur tout cela dans Le Progrès, il reste totalement incrédule d'avoir pris ce rouge dont les répercussions ont été très importantes pour l'OL.

« Cela me rend triste parce qu’on était en train de mener au score et tout le monde a pu voir ce qui s’est passé. J’étais en train de me retourner et c’est lui qui m’a touché, pas moi ! C’est une honte ! On ne peut pas faire ça ici en France à un joueur dans ce championnat qui est l’un des meilleurs du monde. Je suis d’accord pour le carton jaune, mais tout le monde a vu qu’il a fait une erreur, je n’y suis pour rien. On doit revenir sur cette décision, car je n’ai rien fait de mal, je pense que c’est possible. J’espère que je pourrai jouer contre Monaco (...) On a confiance en nous, on a des talents dans notre équipe, mais on est malchanceux en ce moment. Je sais que de meilleurs moments vont revenir », tente de positiver Marcelo, qui sait cependant que les deux points perdus par l'Olympique Lyonnais à Angers pèsent déjà un gros poids dans le classement de l'OL. Reste à espérer pour lui que la commission de discipline saura reconnaître l'erreur de l'arbitre.