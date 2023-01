OL : Malo Gusto, la montagne d'or pour Textor

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Actuellement blessé, Malo Gusto est le joueur qui devrait animer le prochain mercato estival de l’OL au rayon des départs.

Sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en juin 2024, Malo Gusto fait partie des joueurs qui seront très courtisés dans la capitale des Gaules lors du prochain mercato. Cet hiver, l’international espoirs français a déjà fait l’objet de certaines approches. Mais ses récents pépins physiques ont refroidi ses courtisans, lesquels vont néanmoins surveiller avec attention son retour à la compétition dans les semaines à venir. Et pour cause, Malo Gusto est un latéral droit au profil très apprécié par les recruteurs des grands clubs européens. Et selon les informations de Don Balon en Espagne, deux habitués de la Ligue des Champions sont très intéressés par le potentiel recrutement de Malo Gusto lors du prochain mercato estival. Il s’agit de la Juventus Turin et de Chelsea.

La Juve et Chelsea à fond sur Gusto

Le média croit savoir que la Juve et Chelsea sont les deux clubs les plus chauds sur Malo Gusto dans l’optique du prochain mercato estival. Les Blues ont sérieusement besoin d’un renfort à ce poste, où James est régulièrement blessé tandis que Cesar Azpilicueta n’apporte plus tous les granites nécessaires. De son côté, la Juventus Turin cherche activement des latéraux, à droite comme à gauche, les internationaux brésiliens Danilo et Alex Sandro ne faisant plus l’unanimité depuis bien longtemps. Reste que pour s’attacher les service de Malo Gusto, la Juventus Turin et Chelsea vont devoir aligner les millions. Et pour cause, l’Olympique Lyonnais de Jean-Michel Aulas et de John Textor n’a aucunement l’intention de brader son prometteur latéral droit. Le média espagnol croit savoir que les dirigeants lyonnais valorisent leur défenseur français à hauteur de 30 millions d’euros au minimum. Un prix qui pourrait toutefois être revu à la baisse si Malo Gusto se blesse trop souvent, comme c’est le cas en cette année 2023. Sportivement et financièrement, l’OL a donc tout intérêt à ce que son latéral droit revienne rapidement en forme.