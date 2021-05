OL : Madrid dit Stop, Dembélé rentre à Lyon !

Dans : OL.

Prêté cette saison à l'Atlético Madrid, Moussa Dembélé n'a pas convaincu Diego Simeone. L'attaque va repartir à Lyon, et l'OL ne touchera pas 35ME.

L’Olympique Lyonnais n’avait pas résisté longtemps lorsqu’en janvier dernier, à l’occasion du mercato d’hiver, l’Atlético Madrid avait proposé de se faire prêter Moussa Dembélé en incluant une option d’achat à hauteur de 33,5ME. Pour les Colchoneros, la venue de l’attaquant français avait un but clair et net, suppléer Luis Suarez sur le front de l’attaque madrilène pour la deuxième moitié de saison. Malheureusement, à l’heure du bilan, et même si l’Atlético Madrid est en passe de devenir Champion d’Espagne sept ans après son dernier titre en Liga, Moussa Dembélé n’a pas du tout convaincu Diego Simeone. Pourtant l’entraîneur argentin avait ouvertement affirmé son soutien au joueur prêté par l’OL, même lorsque ce dernier a été touché par le Covid ou plus récemment quand Dembélé a été victime d’un malaise spectaculaire à l’entraînement. Cependant, au fil des matchs, le joueur français s’est installé durablement sur la touche au point même de n’avoir été titulaire que deux fois en Championnat.

Pour Marca, l’Atlético et Simeone ont tranché, le prêt de Moussa Dembélé restera sans suite. Le joueur de 24 ans, qui a encore deux ans de contrat avec l’Olympique Lyonnais, va donc revenir au Groupama Stadium en attendant de savoir ce que Jean-Michel Aulas et Juninho vont décider, en accord avec celui qui sera l’entraîneur de l’OL la saison prochaine. Avec le départ de Memphis Depay, Lyon va avoir besoin de se renforcer sur le plan offensif, et Dembélé pourrait avoir plus de temps de jeu. Rien n'est donc définitif, car l'ancien joueur du Celtic pourrait vouloir encore une fois trouver un nouveau club, son départ cet hiver ayant montré qu'il avait du mal à trouver sa place dans le vestiaire lyonnais. Tout cela, alors que Lyon a fait venir Islam Slimani pour compenser le départ de Moussa Dembélé.