OL ‍: Lyon vise un défenseur convoité par toute l'Europe

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato hivernal sera très agité à l’OL, qui souhaite renforcer son effectif afin de se maintenir en Ligue 1 après un début de saison catastrophique.

Auteur d’une première partie de saison désastreuse, l’Olympique Lyonnais pointe toujours à la dernière place du championnat malgré sa victoire contre Toulouse dimanche après-midi au Groupama Stadium (3-0). Le constat est clair pour John Textor et David Friio à l’approche du mercato hivernal, l’effectif doit être renforcé à plusieurs postes afin de réaliser une meilleure seconde partie de saison et arracher le maintien. Plusieurs secteurs de jeu doivent être renforcés et parmi eux, le milieu de terrain ou encore la défense.

Au poste de défenseur central, Pierre Sage a utilisé Dejan Lovren, Duje Caleta-Car et Jake O’Brien depuis le début de son intérim. Mais ces trois joueurs ne présentent pas toutes les garanties et l’OL pourrait être tenté de recruter un défenseur central de qualité lors du mercato hivernal. D’après les informations du journaliste Ekrem Konur, un joueur de Ligue 1 plait beaucoup à l’état-major rhodanien en la personne d’Arouna Sangante. Le capitaine du Havre réalise une belle première partie de saison après avoir été sacré champion de Ligue 2 avec le club normand la saison passée et a tapé dans l’œil de la direction lyonnaise.

L'OL face à une rude concurrence pour Sangante

L’actuel lanterne rouge du championnat de France va toutefois devoir composer avec une rude concurrence de clubs dans une situation bien meilleure puisque West Ham, Fulham, Newcastle ainsi que la Juventus Turin sont également sur les rangs pour accueillir le jeune capitaine du Havre comme le confirme le Sun ce lundi. Le défenseur sénégalais, sous contrat avec Le Havre jusqu’en juin 2026, aura donc l’embarras du choix pour la suite de sa carrière mais du côté de Mathieu Bodmer et de la direction havraise, on souhaite surtout garder un joueur indiscutable depuis le début de la saison avec 13 matchs de Ligue 1 au compteur. Mais Le Havre aura du mal à dire non en cas de très grosse offre supérieure à 10 millions d’euros. Il s’agit maintenant de voir si l’OL est enclin à dépenser une telle somme au mois de janvier pour Arouna Sangante.