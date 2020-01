OL : Lyon insiste pour Kadewere, le prix pourrait surprendre

Dans : OL.

En concurrence avec des clubs de Premier League, l'Olympique Lyonnais semble avoir fait de Tino Kadewera une de ses priorités au mercato. Le Havre attend une offre.

Prévu dans un premier temps comme un marché destiné à conforter l’effectif de Rudi Garcia à Lyon, ce mercato de janvier 2020 est devenu beaucoup plus compliqué depuis quelques semaines. Car les graves blessures de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde obligent désormais le club rhodanien à investir sur le plan offensif, un secteur où il très compliqué de trouver des joueurs efficaces et disponibles. C’est pour cela que l’Olympique Lyonnais s’est penché sur le cas de Tino Kadewere, joueur vedette de la Ligue 2 sous le maillot du Havre où il affiche des statistiques impressionnantes. Au point même de voir débarquer plusieurs clubs de Premier League en Normandie.

Un prix revu à la baisse pour Kadewere ?

Mais conscient de l’apport que pourrait constituer Tino Kadewere, Jean-Michel Aulas, Juninho et Florian Maurice auraient encore accéléré dans ce dossier annonce FootMercato. Cependant, on semble bien loin des sommes annoncées pour ce transfert, puisque s’il se disait que les dirigeants havrais réclament 18ME pour leur attaquant vedette. Le site spécialisé indique de son côté que c’est autour de 10-12ME que le deal pourrait se faire avant la fin du mois de janvier et pas les 18ME annoncés auparavant. L'OL va désormais devoir concrétiser tout cela sous peine de chercher encore et toujours l'attaquant tant attendu.