OL : Lyon se déplace en Turquie pour un attaquant à 15 ME

Dans : OL, Mercato.

A l’occasion du match de championnat turc entre Galatasaray et Bursaspor ce vendredi, plusieurs formations européennes seront représentées dans les tribunes.

En plus du FC Séville, de la Fiorentina et de Newcastle, l’Olympique Lyonnais enverra également un intermédiaire pour superviser le même joueur. A en croire le média local Milliyet, tous ces clubs n’auront d’yeux que pour l’ailier de Galatasaray Garry Rodrigues (27 ans). Titularisé à 17 reprises cette saison en Super Lig, le Cap-verdien a déjà tapé dans l’oeil des Magpies depuis l’été dernier, lorsque leur offre de 6 M€ avait été refusée.

Puis cet hiver, le pensionnaire de Premier League a retenté sa chance, pour le même résultat malgré sa proposition estimée à 8 M€. Et pour cause, le club turc d’Istanbul réclamerait 15 M€ pour libérer son joueur. Pas de quoi effrayer les prétendants annoncés, et notamment Newcastle qui a prévu de revenir à la charge. Reste à savoir si Garry Rodrigues séduira suffisamment l’OL pour inciter les dirigeants à passer à l’action pour l’été prochain.