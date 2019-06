OL : Lyon rêve de ce mixte entre Kanté et Pogba au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Ces deux dernières années, l’Olympique Lyonnais s’est montré très actif sur le marché des jeunes joueurs à fort potentiel. Tanguy Ndombele et Ferland Mendy en sont les deux meilleurs exemples. Deux réussites qui poussent forcément les Gones à tenter de renouveler l’expérience. Et cet été, c’est sur le jeune Abdoulaye Dabo que Jean-Michel Aulas et Florian Maurice, avec l’accord de Juninho, souhaitent miser. Déjà évoqué par le passé, l’intérêt de l’OL est confirmé par le site Olympique-et-Lyonnais en ce début de semaine.

« Selon nos informations, l’OL s’intéresse ainsi bien au jeune Nantais Abdoulaye Dabo, 18 ans. Ce jeune prodige de la formation nantaise, qui a signé son premier contrat professionnel à l’âge de 16 ans chez les Canaris, peut évoluer aux postes de milieu axial et milieu gauche. Titularisé à deux reprises cette saison en Ligue 1, son profil est notamment décrit comme « un mélange de Paul Pogba et de Ngolo Kanté » par le sélectionneur de l’équipe de France U17, Patrick Gonfalone, qui l’a eu sous ses ordres » explique le média. Reste que pour s’offrir ce jeune joueur prometteur du FC Nantes, il faudra sans doute y mettre le prix. Car la concurrence sera rude, avec la présence dans ce dossier de clubs tels que Paris, la Juventus ou le FC Séville…