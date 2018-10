OL : Lyon qui gagne la Ligue des champions ? Lui aussi y croit !

Dans : OL, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

L'Olympique Lyonnais retrouve le doux parfum de la Ligue des champions cette saison après deux saisons passées en Europa League. Ce retour dans l'élite du football européen redonne évidemment du standing à l'OL, et Jean-Michel Aulas en a profité pour rappeler qu'il souhaitait toujours permettre à son club de décrocher un jour la coupe aux grandes oreilles. Si pour certains ce souhait du président de l'Olympique Lyonnais est totalement surréaliste, Florent Malouda n'est pas du même avis.

Se confiant sur Olympique-et-Lyonnais.com, l'ancien joueur de l'OL estime qu'il est normal d'avoir les ambitions les plus élevées possibles pour un club comme Lyon. « Si c’est possible de voir que l’OL va réussir à gagner une Ligue des champions ? C’est possible. Je le souhaite pour Lyon. Tout le monde veut gagner ce trophée, c’est ce qui fait la beauté de cette compétition. Cela a toujours été une motivation pour Jean-Michel Aulas et tout un club. Il est préférable d’avoir quelqu’un d’ambitieux à la tête de l’OL, il a raison de placer la barre haut. Si on n’en rêve pas, on ne la gagne jamais. Remporter une Ligue des champions, cela permettrait à l’OL de changer de dimension », a expliqué, en marge d'une opération commerciale, Florent Malouda.