OL : Lyon prêt à donner le titre au PSG dès dimanche soir

Comme de nombreux observateurs, Bruno Genesio sera devant sa télévision dimanche soir afin d'assister au match entre le champion de France en titre, l'AS Monaco, et le leader au classement, le Paris Saint-Germain. Même si on atteint seulement le tiers de la saison 2017-2018, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais estime que si le PSG s'imposait à Louis II alors le titre sera d'ores et déjà joué. Plutôt que de faire croire au miracle, Bruno Genesio est d'une lucidité glaciale.

« Si Paris l’emporte à Monaco, cela me semble compliqué d’aller les chercher. Avec tout ce qu’ils montrent en Ligue 1 et en Ligue des champions, le titre ne dépend que d’eux. Je ne vois pas quelle équipe peut les inquiéter », a reconnu l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais qui dimanche soir peut revenir à six points du PSG ou pointer à douze longueurs du club de la capitale. Difficile tout de même d'aller à l'encontre des propos des Bruno Genesio, le Paris Saint-Germain menant un train d'enfer cette saison et semblant avoir haussé le ton après la perte du titre de champion de France la saison passée.