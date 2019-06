OL : Lyon pose 12 ME sur la table pour recruter Pedro !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Lundi, le journal L’Equipe dévoilait dans ses colonnes que l’Olympique Lyonnais suivait toujours avec beaucoup d’attention le dossier Pedro. Jeune attaquant prometteur de Fluminense, le Brésilien était, selon le journal national, pisté pour combler un éventuel départ de Memphis Depay ou de Moussa Dembélé. Mais à en croire la version brésilienne de Yahoo Sport, les Gones pourraient bien passer à l’offensive plus vite que prévu pour s’offrir celui qui était notamment dans le viseur du Borussia Dortmund la saison dernière.

Effectivement, le média affirme que l’Olympique Lyonnais a proposé 12 ME à Fluminense pour s’attacher les services de Pedro. Une première offre… rejetée par le club sud-américain, qui réclame 16 ME cash pour laisser filer celui qui n’appartient qu’à 50 % à Fluminense, et qui ne touchera donc que la moitié du transfert. Lyon, qui n’est absolument pas dans l’urgence au poste d’attaquant axial, accèdera-t-il aux demandes de Fluminense en augmentant de 4 ME son offre pour Pedro ? Jean-Michel Aulas et Juninho devraient se positionner assez rapidement. Une chose est sûre : l’arrivée du natif de l’attaquant de 21 ans provoquerait automatiquement un départ dans le secteur offensif. Sans quoi, c’est un véritable embouteillage qui va se créer en attaque.