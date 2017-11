OL : Lyon plus fort que l'OM et Monaco ? Fournier dit oui !

Dans : OL, Monaco, OM, Ligue 1.

Dimanche, l’Olympique Lyonnais s’est installé à la 2e place du classement grâce à une meilleure différence de buts que l’AS Monaco.

Avec Marseille, ces trois équipes semblent parties pour se disputer une longue bagarre dans la course au podium. Mais qui est le mieux armé pour ce marathon qui débute à peine ? Directeur technique national, Hubert Fournier voit bien Lyon griller tout le monde. Mais attention à l’ASM, qui n’aura plus qu’un match par semaine à disputer après Noël…

« Lyon deuxième ? Pourquoi pas… Pour le titre, je vous dis non. Mais avec Monaco, cela promet une belle bagarre. Si c’est le Monaco actuel, cela n’ira pas loin, mais je vois bien les Monégasques revenir. Bientôt, ils n’auront plus qu’un match par semaine à disputer. En tout cas, cette rivalité intense est une très belle nouvelle pour le foot français. Il va y avoir du suspense. Sans compter que l’OM est loin d’être battu pour la deuxième place » a-t-il lancé dans les colonnes du Parisien. La domination du PSG semblant sans partage cette saison, cette course à trois entre l’ASM, l’OL et l’OM sera sans doute l’attraction principale de la Ligue 1 en 2018. Et pour l’heure, bien malin est celui qui peut pronostiquer avec certitude le podium final.