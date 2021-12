L’OL faible contre les faibles, la stat affreuse !

Dans : OL.

Par Baptiste Mulatier

L’équipe de Peter Bosz a encore vécu une soirée très compliquée en championnat à Bordeaux dimanche soir (2-2). L’OL n’avance pas et ne gagne plus contre les plus mauvaises équipes de Ligue 1.

L’heure est grave. Au 6 décembre, l’Olympique Lyonnais occupe la 12e place du classement de Ligue 1, avec certes un match en moins en suspens contre l’OM. Peter Bosz et ses hommes viennent d’enchaîner deux contre-performances qui continuent de les éloigner du podium. A domicile, contre Reims (1-2), et contre les Girondins de Bordeaux ce dimanche soir (2-2). L’OL a même évité le pire dans le temps additionnel, avec deux énormes occasions pour Bordeaux. Encore une fois, les Lyonnais étaient à la ramasse dans les derniers instants du match où ils ont déjà perdu beaucoup de points cette saison. Anthony Lopes s’est encore positionné en sauveur. Le gardien portugais fait une excellente saison et pourtant, l’OL a déjà encaissé 25 buts en 16 matchs. Le passage à trois derrière n’a rien arrangé. L’étau se resserre autour de Peter Bosz.

Aucune victoire contre les 5 derniers de Ligue 1 !

Pour résumer le début de saison inquiétant de l’OL, une statistique édifiante mérite d’être mise en avant. Lyon n’a remporté aucun de ses 4 matchs contre les 5 derniers du championnat de France. Lyon a buté sur Clermont (3-3) et Lorient (1-1) à domicile, et contre Saint-Etienne (1-1) et Bordeaux donc. Il est difficile de prétendre à une place dans les hautes sphères de la Ligue 1 avec de tels résultats contre les « petits », à moins d’être vraiment impérial contre les gros, ce qui est loin d’être le cas de l’OL cette saison. Peter Bosz, pour le moment toujours conforté par sa direction, pourra rectifier le tir au Groupama Stadium face à Metz le 22 décembre prochain. Le temps presse.