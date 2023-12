OL ‍: Lyon mise 5 ME sur un ancien flop de l’OM ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Passé par l’OM où il n’a jamais fait son trou avant d’exploser en Turquie, Yusuf Sari est dans le viseur de l’OL à l’approche du mercato hivernal.

Auteur de 2 buts et 7 passes décisives sous les couleurs de l’Adana Demirspor depuis le début de la saison, Yusuf Sari fait partie des bons joueurs du championnat turc. Passé par l’OM entre 2017 et 2019, l’ailier de 25 ans n’a jamais réussi à se faire un nom en Provence et a quitté le club pour la modique somme de 250.000 euros en juillet il y a quatre ans. Après un exil en Turquie, il pourrait revenir en France puisque selon les informations de RMC, deux clubs de Ligue 1 sont très intéressés par son profil.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Yusuf sari (@yusufsari)

L'Olympique Lyonnais et Toulouse souhaiteraient profiter de la situation précaire de son club de l’Adana Demirspor, actuellement en défaut de paiement et cela depuis le début de la saison, afin de récupérer Yusuf Sari. Cinquième du championnat, l’Adana Demirspor ne sera pas en position de force lors du prochain mercato et c’est pourquoi l’OL et Toulouse souhaitent en profiter et se mènent une intense bataille pour l’ailier turc depuis quelques jours.

Yusuf Sari, un transfert à 5 ME pour l'OL ?

Le profil de cette potentielle recrue est étonnant pour l’OL, qui a besoin de joueurs confirmés et de renforts significatifs au sein de son effectif pour aider le club rhodanien à se maintenir en Ligue 1. Mais le nouveau directeur sportif David Friio a peut-être vu des qualités évidentes chez Yusuf Sari pour en faire l’une de ses pistes privilégiées afin de renforcer le poste d’ailier droit dans la capitale des Gaules. Dans ce secteur de jeu, l’OL compte déjà des joueurs similaires à l’instar de Cherki ou encore de Moreira et de Nuamah. Tout sera aussi une question de prix alors que selon RMC, le transfert de Yusuf Sari pourrait se conclure aux alentours des 5 millions d’euros.