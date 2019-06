OL : Lyon met de côté cette piste made in L1 avant le mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, FC Nantes.

Juninho n’a pas fait de mystère lors de sa première conférence de presse à Lyon : la priorité du club sur le marché des transferts est de recruter un milieu défensif au profil technique, un pion essentiel dans le système en 4-3-3 prôné par Sylvinho. Thiago Mendes présente les qualités recherchées par l’état-major de l’OL et c’est donc fort logiquement que le club rhodanien s’intéresse au Lillois. Ce qui n’est visiblement plus le cas de Valentin Rongier, un joueur pourtant suivi avec attention par Florian Maurice depuis de nombreux mois.

En effet, L’Equipe rapporte que le capitaine du FC Nantes ne devrait pas, à moins d’un gros retournement de situation, signer dans la capitale des Gaules cet été. Bien que technique et plutôt défensif à la base, le Français de 24 ans ne colle pas précisément avec ce que recherchent Juninho et Sylvinho. En revanche, le quotidien confirme qu’un départ est plus que probable pour le natif de Mâcon, qui a également été beaucoup associé à l’Olympique de Marseille depuis un an et demi. Reste à voir si Andoni Zubizarreta, grand fan de Valentin Rongier, bougera cet été au mercato sur ce dossier.