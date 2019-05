OL : Lyon a flashé sur deux Lillois, les négociations sont lancées

Dans : OL, LOSC, Mercato.

L’Europe entière est au courant, le LOSC doit absolument vendre pour survivre. Pour le patron Gérard Lopez, l’objectif est de récupérer environ 100 M€ !

Du coup, les Dogues, qui sortent d’une excellente saison, sont particulièrement convoités. On parle évidemment de l’ailier Nicolas Pépé, destiné à rejoindre un cador européen. Mais l’Ivoirien est loin d’être le seul concerné. Parmi les Lillois les plus courtisés, Thiago Mendes (27 ans) plaît au Paris Saint-Germain et surtout à l’Olympique Lyonnais, annonce L’Equipe. Apparemment, le Brésilien colle au profil du milieu recherché par le directeur sportif Juninho. Mais pour le moment, le club rhodanien aurait simplement pris des renseignements sur le joueur estimé à 25 M€.

En revanche, l’OL est allé plus loin sur le dossier Youssouf Koné (23 ans). Pour anticiper le probable départ de Ferland Mendy au Real Madrid, Lyon a entamé des négociations avec le LOSC pour son latéral gauche, très en vue depuis le départ de Fodé Ballo-Touré à Monaco cet hiver. Ainsi, l’international malien aurait tapé dans l’oeil du recruteur Florian Maurice. Un dossier pourtant annoncé compliqué, Koné ne faisant pas partie des départs prévus à Lille.