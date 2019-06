OL : Lyon lâche 20 ME pour ce milieu, ça ne le fait pas rêver

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Sur le point d’annoncer la signature de Jean Lucas en provenance du Brésil, l’Olympique Lyonnais ne compte pas s’arrêter là en ce qui concerne les renforts au poste de milieu de terrain.

La présence de Lucas Tousart n’a visiblement pas du tout rassuré le duo composé de Juninho et Sylvinho, qui cherche désormais à boucler un deuxième renfort dans ce secteur de jeu. Tout le monde parle de l'intérêt pour Thiago Mendes, mais une autre piste est à l'étude. Il s’agit de celle menant à Jordan Veretout, qui sort d’une saison pleine avec la Fiorentina, et a souvent été courtisé pour un retour en France, surtout du côté de l’Olympique de Marseille par le passé.

Mais cette fois-ci, l’OL compte bien rafler la mise puisque Gianluca Di Marzio annonce que le club rhodanien a lâché une offre de 20 ME, avec 2 ME de bonus potentiels - ou d’incentive comme dirait Jean-Michel Aulas – afin de faire gonfler le chiffre final de cette opération. Toutefois, le média spécialisé italien douche rapidement l’enthousiasme des supporters lyonnais, en expliquant que Jordan Veretout préférait largement rester en Italie, à Florence ou ailleurs, et comptait refuser l’idée de rejoindre l’OL. A moins que l’offre lyonnaise, sur le plan sportif avec la Ligue des Champions et sur le plan personnel au niveau du salaire, fasse changer d’avis l’ancien nantais.